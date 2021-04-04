Yangın saat 22.15’te Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.
Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı çatı katında maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Alevlerin boyu geceyi aydınlattı
Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonrasında belli olacak.
Çatı katında mangal keyfi kötü bitti
04.04.2021 - 01:52 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar’da 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu çıkan yangın geceyi aydınlattı.
Yangın saat 22.15’te Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 787. Sokakta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı binanın çatısında yakılan mangal sonucu yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek çatı katında patlamalara sebep oldu.
Etiketler : bağcılar,bağcılar yangın,yangın,
779678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779678.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER