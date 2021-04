Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 6 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre depremde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sebebiyle trafik tek şeride düşürüldü. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı’ya (26) Ö.A. (57) idaresindeki Osmangazi - Işıkkent hattında çalışan yolcu minibüsü çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kadını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Karadumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Simay Karadumanlı’ya çarpan ve gözaltına alınan minibüs şoförünün, emniyette verdiği ifadede Karadumanlı’nın bir anda yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduğu belirtilen Simay Karadumanlı’nın bir dönem İzmir’de bulunan bir yerel medya kuruluşunda staj yaptığı öğrenildi. Reji asistanı olarak görev yapan Karadumanlı’nın vefatı, arkadaşları tarafından hem de çevresindekiler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Karaduman’ın dün akşam saatlerinde Çanakkale’ye diplomasını almak için yola çıkacağı öğrenildi.

Gözyaşları sel oldu

Simay Karadumanlı’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi defnetmek için Yeni Hacılarkırı Mezarlığına gelen Karadumanlı’nın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Simay’ın babası Oktay Karadumanlı ve annesi Ziynet Onur Sakgün’ün ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken Simay Karadumanlı’nın akrabaları ve arkadaşları yasa boğuldu. Talihsiz genç kadının cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"Çocuğumun hakkını arayacağım, bırakmayacağım"

Kızını toprağa veren acılı baba Oktay Karadumanlı, kazada ihmaller olduğunu öne sürerek, ihmali bulunan herkesten davacı olacağını dile getirdi. Baba Karadumanlı, "Depremden dolayı yıkılan bina sebebiyle gidiş yönü kapatılmış; ters yönden gelen araba çarpıyor. Çocuk orada benim gelişimi bekliyor. Ters yönden gelen minibüs görmüyor ve araba ona çarpıyor. Bir de çocuğun üstünden geçip gidiyor. Yani kendine ait olmayan bir yoldan geçiyor. Onun için ben yıkım ekibinden, herkesten davacıyım. Çocuğumun hakkını arayacağım, bırakmayacağım. Yıkım ekibi yolu kapatmış, hiç bir işaret levhası yok, koruma levhası yok. Bizim geliş yönümüzden, tek yönden giriyor, duruyor, yolcu alıyor, çocuğun üstünden geçiyor. Çocuğumun kulağından, burnundan kanlar geliyordu. Beyin kanamasından gitmiş kızım" diye konuştu.

"Can çekişirken yanındaydım kızımın"

Kızının son anlarına tanık olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Baba Karadumanlı, "Ben de oradan geçiyordum, kazayı gördüm ama kızım olduğunu görmedim. 50 metre sonra telefon çaldı. Gittim yanına can çekişiyor. Can çekişirken yanındaydım kızımın. Lütfen yetkililer benimle görüşsün. Bu ihmalkarlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ben buraya gelirken de yine benzin almak için Manavkuyu’dan caddeye çıkayım dedim. Arabayla beraber yıkıntının içine girdim. Bir tane uyarı yok, bir tane levha yok. Bu ne biçim iştir. Ben çocuğumun hakkını arayacağım" dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.