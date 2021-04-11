Akçeşme Mahallesi, 2526 Sokak'taki parktan silah sesleri işiten çevre sakinleri, polisi aradı.
Olay yerine gelerek çevre güvenliği önlemi alan polis ekipleri elindeki av tüfeği ile evine doğru kaçmaya çalışan H.A'yı (39) gözaltına aldı.
Tüfekten çıkan saçmalarla sol bacağından yaralanan Şahin Uzar (35) ise sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.A'nın ilk ifadesinde parkta gürültü yapan çocukları korkutmak için çevreye rastgele ateş açtığını söylediği belirtildi.
Mahalle sakinlerinden Hüseyin Akçal, vurulan kişinin erkek kardeşi olduğunu belirterek, "6 el tüfek sesi duyuldu. Elinde tüfek bulunan kişi çocukların üzerine doğru ateş etmiş. Kayınbiraderim de çocukların önüne geçince yaralanmış." dedi.