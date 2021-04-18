Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sinema oyuncusu Erol Demiröz’ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırımızıgül paylaşımında, “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.