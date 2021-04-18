Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sinema oyuncusu Erol Demiröz’ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırımızıgül paylaşımında, “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.
Sinema oyuncusu Erol Demiröz hayatını kaybetti
18.04.2021 - 16:51 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erol Demiröz,
783706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783706.aspx
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