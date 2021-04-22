Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın en üst katında yaşayan ev sahibi Deniz Kanat (43) ile zemin yaşayan kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Oktay H., Deniz Kanat'a bıçakla saldırdı. Yaşanan kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi Kanat, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durum vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Kanat’a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınarak kalp masajı yapılan Kanat, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Deniz Kanat'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek çalışmalarda bulunurken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Öte yandan kavganın ardından olay yerinden kaçan Oktay H., bir süre sonra bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Kavga esnasında yaralandığı fark edilen Oktay H., ekipler tarafından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli, tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oktay H.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'Hepinizi öldüreceğim' diye tehdit savurmuş

Kavga seslerini duyup dışarı çıkan Deniz Kanat'ın eniştesi Ruhi Özen, o anları anlattı. Özen, saldırganın elindeki bıçakla kendisinin de üzerine yürüyerek tehditler savurduğunu söyleyerek, "Olay esnasında ben de dışarı çıktım ve saldırganla karşı karşıya geldik. Elinde bıçak vardı ve 'Hepinizi geberteceğim' diye bağırdı. Ondan sonra birden 'Seninle işim yok' deyip çekti gitti. Bıçakla üzerime yürüyünce ben geriye çekilmiştim. Sonra o gittiğinde kayınbiraderim Deniz'i gördüm. Göğsünden yaralı olduğunu gördüm ve üzerimdeki kıyafeti çıkartarak yarasına tampon yaptım. Ambulans gelinceye kadar müdahale ettim kendisine. Yeni kiracıydı bir buçuk ay önce tutmuştu evi" açıklamasında bulundu. Çevre sakinlerinden Ali Yılmaz da olayla ilgili "Yeni kiracıydı bıçaklayan kişi ben kendisini daha önce görmemiştim. Olayı görmedim ama sesleri duyup dışarı çıktığımda polislerin geldiği söylendi. Sonra Oktay H. 'Gelirse gelsin polisler' dedi ardından kaçmaya başladı. Polis geldiğinde sokaktan çıkmaya çalıştı. Bekçiler yakalamış diye öğrendik" diye konuştu.