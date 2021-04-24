Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka artış hızının 100 bin kişide 500'e kadar çıktığı Yozgat'ta ek önlemler devreye girdi.

İkametgah sorgusuyla kısıtlama günlerinde alışveriş bahanesiyle dışarı çıkanlar mercek altına alındı. Sosyal hareketlilik azaltılırken temaslıların tespiti de kolaylaştı.

Hem yayalar hem araçlar tek tek durduruldu. İkametgah adresleri sorgulanıp evlerine mesafeleri kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzakta olanlara ceza yazıldı.

Kısıtlamadan muaf olanlar dışında ikametlerine uzak bölgede olduğu tespit edenlere idari ceza uygulanacak.

Bakan Soylu da uyarmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istismarlara müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı.

Sokağa çıkma muafiyetlerinin kötüye kullanımını önlemek amacıyla yeni bir seferberlik başlattıklarını duyurmuştu.

"Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler, muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim' deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu hakka girmektir. Bu hasta olanın sorumluluğunu almak, bunun vicdan azabıyla hem bu dünyada hem de öteki dünyada karşı karşıya kalmak demektir. Bu kadar basit."