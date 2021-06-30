Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay, Sarıyer'de meydana geldi. Volkan Tanju'nun iş yerinde beslediği yavru köpek, mama verilerek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş ok ile öldürüldü. Köpeğinin önce araba çarptığı sonucu öldüğünü zanneden Tanju, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyince trajik olayla karşılaştı.



20 SANİYE İÇİNDE ÖLÜYOR

Gece yarısı Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ne gelen Maskeli ve şapkalı bir şahıs, 8 aylık Ice’a ve annesine mama atarak yanına çağırıyor. Kimliği belirsiz şahıs tarafından lazerli ve ucu zehirli ok ile nişan alınarak vurulan köpek 20 saniye içinde ölüyor. Şüpheli şahıs ise rahat bir şekilde çantasını toplayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

KÖPEĞİ ÖLDÜRENİ BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL

Köpeğin sahibi Volkan Tanju, “Biri tarafından zehirli okla vurularak öldürülmüş. Çok üzüldük bu şahsın en kısa sürede yakalanmasını talep ediyoruz . Gece tam teşekküllü biri geliyor. Sanki oraya hayvanları öldürmek için gelmiş yem atıyor. Hayvanlarını durduruyor ve zehirli okla boynundan vurarak öldürüyor. Köpeğim 20 saniye içinde ölüyor. O şahsın en kısa sürede yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyoruz. Ve yakalanmasında yardımcı olan herkese önce minnetimizi, sonra 15 bin lira ödülü söz veriyorum' diye konuştu.

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