Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren akşamları ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı.

PARKLARA AKIN ETTİLER

Kısıtlamasız ilk akşam güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul’da sahillerde bulunan kafelere ve parklara akın etti. Avcılar’da sahil şeridine oluşturulan kafeye gelen vatandaşlar, akşamın ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, bazı aileler de çocuklarını parklarda eğlendirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını böyle kutladılar 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi ile birlikte vatandaş akşam saatlerinde denize girip mangal yaptı

EĞLENCE MEKANLARI DOLDU TAŞTI

Kimi vatandaşların aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanlarına gittiği görülürken kimileri ise İstiklâl Caddesi ve Taksim Meydan'ında yürüyüş yaptı.

"ŞUAN ÇOK MUTLUYUZ"

Arkadaşının pandemide açtığı restorana ilk defa geldiğini söyleyen Barış Karacelep, "Vallahi çok mutluyuz. Artık eskiye döndük. Arkadaşımız bir buçuk sene oldu mekanını açtı, daha ilk defa gelebildik. Artık evde olmaya da alıştık, çok stres, sıkıntı oldu. Kilo aldık, spordan eksik kaldık. Şuan çok mutluyuz , şu yoğunluğu görünce bile mutlu oluyoruz" dedi.

"SAĞLIKLI GÜNLERDE HEP BİRLİKTE BÖYLE DIŞARIDA HERKES EĞLENİYOR"

Uzun bir aradan sonra tam zamanlı hizmet vermeye başlayan işletme sahibi Tarık Tandoğan, "Biz de çok etkilendik bu süreçten. Hayırlısı olsun umarım böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Umarım sağlıklı günlerde hep birlikte böyle dışarıda herkes eğleniyor. Ama umarım tekrardan yaşamayız. Çok zordu, biz de zor bir süreç atlattık, çünkü pandemi döneminde açılmış bir işletmeyiz biz. Umarım bundan sonra her şey herkes için daha iyi olur" diye konuştu.

00.00'DA EĞLENCE SONLANDI

Müzikli eğlence mekanları saat 00:00 itibariyle faaliyetlerini sonlandırırken vatandaşların da gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine döndüğü görüldü.

Kısıtlamalar sona erdi, normale dönüş başladı Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan son haftaiçi sokağa çıkma yasağı bugün 05.00 itibariyle son buldu.