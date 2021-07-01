Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 1 Temmuz yani bugünden itibaren akşamları ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk akşamda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahile attı. Menekşe sahilinde bazı vatandaşları denize girerken, bazıları ise kıyıda mangal yaparak arkadaşlarıyla karşılıklı göbekler atıp oyunlar oynadı.

"2 SENEDİR İLK DEFA DENİZE GELDİK"

Denize girmek için Menekşe sahiline gelen vatandaşlardan Sinan Arslan, “İnsanlar 2 senedir evde kaldı. Hapis hayatı yaşıyormuş gibi oluyor. Şuan insanlar rahat güzel bir şey oldu bence. Yine de sosyal mesafemizi korumalıyız ve insanlar bir arada durmamalı. Şuan rahatız güzel insanlar yüzebiliyor gezebiliyor. 2 senedir ilk defa denize geldik. İnşallah yüzeriz“ dedi. Denize girmek için sahile gelen çocuklardan Abdulkerim Eraslan, “Bugün bir çok zaman sonra denize geldik. Bugün havalar çok güzeldi. Su da sıcak. Ailemle geldim. Su çok serinletti çok güzel. Evde sıkılmıştık. İyi ki geldik” diye konuştu.

Kısıtlamalar sona erdi, normale dönüş başladı Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan son haftaiçi sokağa çıkma yasağı bugün 05.00 itibariyle son buldu.

DAHA OYNAYACAĞIM BU BAŞLANGIÇ

Ali Yıldırım ise, “Bugün özgürlüğümüzün ilk günü 1 Temmuz’u kutluyoruz. Yasaklar kalktı. Çok güzel oldu her şey güzel. Yasaklı da güzeldi gerçi evde oynuyorduk. Buraya arkadaşlarla piknik yapmaya geldik. Çalışan arkadaşlarımızla birlikte hepsi mesai arkadaşımız. En azından bir oturalım temiz hava alalım, denize girelim amaç bu. Daha oynayacağım bu daha başlangıç“ şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Baro Genel Kurulları” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400’ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecek.