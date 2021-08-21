Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'da, dükkan sahibiyle arasında husumet bulunduğu öğrenilen bir şahıs, berberi basarak çalışanı pompalı tüfekle rehin alıp, patronunun olay yerine gelmesi için tehditler savurdu.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, Albayrak Caddesi'ndeki bir berbere elinde pompalı tüfekle giren kişi, burada çalışanı rehin aldı. Bu sırada çevrede bulunan polis ekipleri, silah sesi duyulması üzerine iş yerine gitti. Polis ve sağlık ekiplerince bölgede önlem alındı. İş yeri sahibinin gelmesini isteyen şüpheli, teslim olması için ikna edilmeye çalışılıyor.

Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti Kahramanmaraş’ta bir şahıs, eşi olduğu iddia edilen kadının ve bebeğinin muayene ücretini ödemeyeceğini ileri sürerek sağlık çalışanını önce rehin aldı, daha sonra darp etti. Darp edilen sağlık çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.