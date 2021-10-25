Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Konya'da meydana gelen kazada, Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın bulunduğu araç önünde seyir halinde olan bir kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü hayatını kaybederken, başkan ve şoförü yaralandı.

BAŞKAN KAZADAN YARALI KURTULDU

Kaza, Akşehir Antalya Yolu Engili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Özsoy yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan R.U. (37) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilin bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, araç şoförü Atilla Özsoy kazayı yaralı atlatırken, diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar kaza yerinde hayatını kaybetti. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Akbuğa’nın kolunun kırıldığı, Atilla Özsoy’un ise kazayı hafif sıyrıkla atlattığı öğrenildi. Her iki yaralının da geceyi hastanede geçirecekleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞKANDAN KAZA AÇIKLAMASI

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa geçirdiği kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akşehir’de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından birkaç kırıkla kurtuldum. Aynı araçta bulunduğum kardeşimiz Abdullah Azmi Uyar kazada hayatını kaybetti. Azmi kardeşime Allah’tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dilerim. Telefonlara bakamıyorum.Arayıp soranlara teşekkür ederim.

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