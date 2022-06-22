Türkiye Gazetesi

Ortaköy Portakal Yokuşu’nda dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Ortaköy- Taksim seferini yapan DT2 kodlu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle yolun kayganlaşması ve şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Portakal Yokuşu’ndan aşağı kaymaya başladı. Kayan İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dal saplandı.

OTOBÜSÜN İÇİNE AĞAÇ DALI GİRDİ

Otobüste bulunan bir yolcu aracın camından içeri giren dal nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, otobüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kayarak ilerleyen otobüsün yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptığı görülüyor. İETT otobüsünün metrelerce uzunluktaki ağaç dalıyla ilerlemesi de kameraya yansıdı.

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