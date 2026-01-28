İhlas Haber Ajansı • Kayseri
Abdullah Gül'ün acı günü! Cenazede saf tuttu
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yengesi Firdes Gül hayatını kaybetti. Firdes Gül'ün cenazesi, Kayseri'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Abdullah Gül'ün yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yengesi Firdes Gül, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Firdes Gül’ün cenazesi Kayseri'deki Hulusi Akar Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ABDULLAH GÜL CENAZEYE KATILDI
Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
