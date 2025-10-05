Acı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı! Adanalı Kadir amca 15 ay sonra dedektif gibi iz sürdü...

Olay, 15 ay önce merkez Seyhan ilçesindeki Dilberler Sekisi’nde meydana geldi. İddiaya göre doğal güzellikleriyle bilinen bölgede manzara videosu çeken Kadir Acarlar, bir grup şahısla tartışmaya başladı. Arbede sırasında cep telefonunun çalındığını belirten Acarlar, o günden bu yana cihazına ulaşamadı.

"DÜN GELEN SİNYAL BENİ HAREKETE GEÇİRDİ"

Geçtiğimiz cuma günü, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Acarlar, çalınan telefonundan "Bul" uygulaması üzerinden bir sinyal aldı. Hemen harekete geçen Acarlar, sinyalin gösterdiği konuma gitti. Apartmanlardan birine kadar sinyali takip eden adam, telefonun o binada olduğunu belirledi. Ancak binada tam 20 daire bulunması, işini zorlaştırdı.

"KİMİN ELİNDE OLDUĞUNU NASIL ANLAYAYIM?"

Yaşadıklarını anlatan Acarlar, “Olayın üzerinden 15 ay geçti. O gün manzara çekiyordum, bir anda saldırıya uğradım. Boğuşma sırasında telefonum alındı. O günden sonra hiçbir iz yoktu. Ta ki dün birden telefonumdan konum bildirimi alana kadar. Uygulama sinyal verdiğinde inanamadım. Hemen o noktaya gittim ama apartmanda 20 daire var. Kimin elinde olduğunu nasıl anlayayım?” dedi.

"ARTIK POLİS DEVREYE GİRMELİ"

Cihazın yeniden aktif hale getirilmeye çalışıldığını düşünen Acarlar, “Benden bir kod istediler. Sanırım cihazı açmak istiyorlar. Demek ki şimdiye kadar hiç açılmamış. Gelirim düşük, bu telefonu almak için çok uğraşmıştım. Kendi imkânlarımla daha fazla ilerleyemem. Artık polis devreye girmeli” ifadelerini kullandı.

"BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Telefonunun konumunun netleşmesiyle umutlanan Acarlar, yasal süreçle cihazına kavuşmayı bekliyor. “Artık iş kolluk kuvvetlerine kaldı. Ben elimden geleni yaptım” diyerek sürecin takipçisi olacağını da belirtti.