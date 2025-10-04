İçinde yok yok! Kaldırımda unutulan 600 bin liralık kese ekipleri harekete geçirdi

Kırıkkale'nin Tepebaşı Mahallesinde kuyumcudan evine dönen H.Y. isimli yaşlı kadın, bir süre kaldırımda oturup dinlendi. Kuyumcudan aldığı altınları koyduğu keseyi kaldırımda unutan kadın, gerçeği eve döndüğünde fark etti.

Hemen 112'yi arayarak durumu bildiren kadın, ekipleri harekete geçirdi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Polis ekipleri, yol üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek kadının unuttuğu keseyi bir çocuğun alıp cebine koyduğunu tespit etti. Yüz tanıma sistemiyle şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

İÇERİSİNDE YOK YOK!

Evinde gözaltına alınan Z.K. adlı kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kese içindeki yaklaşık 600 bin TL değerindeki 2 bilezik, 7 gram altın, çerçeveli bir altın kolye, tektaş yüzük, altın küpe çifti, altın künye ve 2 yarım altın H.Y.’ye teslim edildi.