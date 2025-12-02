Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat F.K., yaşadıkları sitede park halinde bulunan yaklaşık 40 araca camları ve aynalarını kırarak zarar verdi. Site sakinleri avukattan şikayetçi oldu.

Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç avukat F.K., site içerisinde deyim yerindeyse terör estirdi. Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak maddi zarar verdi.

SİTE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.’dan şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

