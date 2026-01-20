Aydın’da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bir mahallede yürekleri ağza getirdi. Rüzgarda binanın kopan cephesi kaldırıma düştü. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Meteoroloji’nin fırtına uyarısı yaptığı Aydın’da şiddetli fırtına öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir binanın cephesi etkili olan rüzgara dayanamayarak kaldırıma düştü.

Aydın’da yürekleri ağza getiren olay! Binanın sökülen cephesi kaldırıma düştü

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay anında sokakta yürüyen kimsenin bulunmaması, faciayı önlerken, itfaiye ekipleri, sallanan cephe parçalarını sökerek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, binaya çıkarak parçaları kontrol etti. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kaldırım yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Aydın’da yürekleri ağza getiren olay! Binanın sökülen cephesi kaldırıma düştü

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı uyarıda Ege kıyılarında güney ve güneydoğuda rüzgarın etkili olacağını bildirmişti. Rüzgarın perşembe günü de öğle saatlerine kadar ise Aydın ve İzmir kıyılarında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği ifade edilmişti.



Aydın’da yürekleri ağza getiren olay! Binanın sökülen cephesi kaldırıma düştü

Haberle İlgili Daha Fazlası