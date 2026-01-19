Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce yağışlar nedeniyle ön cephesi kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir kısmı tamamen çöktü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süre önce yağışlar nedeniyle ön cephesi kısmen yıkılan tarihi otel ve iş hanının bir kısmı tamamen çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in kent kimliğinde önemli tarihi yapılar arasında yer alan binanın ön cephesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağışlar sonrası çökmeler meydana gelmişti.

Balıkesir Edremit'te tarihi sembol binalardan biri çöktü

BİNANIN BİR KISMI ÇÖKTÜ

Olayın ardından belediye zabıta ve fen işleri ekipleri bölgeyi kordon altına alarak güvenlik önlemleri almıştı. Bugün ise tarihi yapının geriye kalan kısmında büyük bir çökme daha yaşandı.

Balıkesir Edremit'te tarihi sembol binalardan biri çöktü

Gürültüyle çöken binadan kopan parçalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, daha önce alınan tedbirler sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası