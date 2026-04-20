AKOM, İstanbul'da bahar havasının yerini Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sisteme bırakacağını duyurdu. Yarın akşamdan itibaren sıcaklıkların 5-7 derece birden düşmesi ve hafta ortasında sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Serin havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki günlerde bekleyen ani hava değişimi konusunda uyardı. Paylaşılan son verilere göre, hafta başında 18-20 derece civarında seyreden sıcaklıklar, yarın akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle hızla düşecek.

SICAKLIKLAR 5-7 DERECE BİRDEN AZALACAK

Meteorolojik tahminlere göre, yarın (21 Nisan Salı) akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derecelik keskin bir düşüş yaşanacak. Bugün 18 dereceye kadar yükselen termometrelerin, hafta ortasından itibaren gündüzleri 12-13 derecelere, gece saatlerinde ise tek haneli rakamlara (5-8°C) kadar gerilemesi bekleniyor.

HAFTA ORTASINDA SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Hava sıcaklığındaki düşüşe, bölge genelinde etkili olacak yağışlı sistem eşlik edecek. Özellikle Çarşamba (22 Nisan) günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, metrekareye düşecek yağış miktarının 5-15 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı havanın cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam edeceği, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Balkan soğuğu İstanbul'a dayandı! Saat verildi, baharı beklerken kış geliyor

GÖKYÜZÜ TEKRAR AYDINLANACAK

Yağışlı ve serin geçen günlerin ardından, haftalık rapora göre Pazar (26 Nisan) gününden itibaren hava şartlarında düzelme bekleniyor. Pazar günü yağışın kenti terk edeceği, gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise tekrar yükselişe geçerek 16 derece seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, rüzgarın güneyli yönlerden hafif esmeye devam edeceği ancak yağış anında dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle Çarşamba ve Cumartesi günleri beklenen yağışların günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına, İBB birimlerinin teyakkuzda olduğu bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası