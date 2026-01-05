Anadolu Ajansı • Bartın
Bartın'da sağanak sonrası ilginç görüntü: İnkumu'nda deniz kahverengiye büründü
Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde sağanak yağış ve fırtına sonrası denizin rengi kahverengiye döndü. Yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları nedeniyle Bartın Irmağı’ndan gelen çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz’e aktı.
Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kentteki sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.
Çamurlu suyun aktığı kesim ile geniş alanda denizin rengi değişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR