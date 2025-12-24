Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Belgrad Ormanı Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu’nda bugüne kadar toplam 286 kızılgeyik üretilerek 212’si Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğaya kazandırıldı.

Yaklaşık 104 hektar büyüklüğündeki istasyonda ilk üretime, Atatürk Orman Çiftliği’nden damızlık üç dişi ile iki erkek kızılgeyiğin getirilmesiyle başlandı. Ülke genelindeki geyik üretim merkezlerine de damızlık veren istasyonda “Samanlı Dağları Kızılgeyik Yerleştirme Projesi” doğrultusunda üç sene dolmadan iki sene içinde tabiata bırakılan toplam 30 kızılgeyik, çip ve küpe takılarak, bir geyik de uydu vericili GPS takip tasmasıyla izlendi. Bu sayede kızılgeyiklerin adaptasyon süreçleri, hareket alanları ve davranışları yakından inceleniyor. Projenin sonunda bu sayının 40’a çıkarılması hedefleniyor.

Kızılgeyikler yırtıcı hayvanlardan arındırılmış bir ortamda, biyolojik ihtiyaçlarına uygun, yaş, sağlık durumu, genetik ve kan çeşitliliği düzenli takip altında tutularak tabiata salınıyor.

