Beylikdüzü’nde yunus balığı, tekneye eşlik etti! O anlar kameraya yansıdı

Beylikdüzü’nde teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiğini fark etti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Beylikdüzü Gürpınar sahil açıklarında balık tutmak için teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balığının kendisine eşlik ettiği fark etti. Teknenin etrafında dönen yunus, vatandaş ile adeta oynamaya başladı.

Vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen sevimli yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu. Yunusun o hallerini şaşkınlıkla izleyen adam, “İlk defa böylesine denk geliyorum. Resmen oyun oynuyor. Balığım olsa sana vereceğim” dedi.