Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle su alıp yan yattı. Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde olumsuzluklara yol açtı.
13 METRELİK TEKNE YAN YATTI
Gümbet Koyu'nda demirli yaklaşık 13 metrelik yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan tekne yan yattı.
Teknede bulunan çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü. Hasar alan yelkenli için hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.
