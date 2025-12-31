Karadenizli müteahhitlerin gündem olan tasarımlarının ardından şimdi de Karadenizli bir çiçekçinin tasarımı görenleri hayrete düşürdü. Ordulu çiçekçi, gül buketlerini yaprak yerine karalahana ile süsledi. Bazı buketlere ise soğan ve havuç yerleştirdi. İşte o tasarımlar…

EŞİ BENZERİ OLMAYAN TASARIM Çorba, dolma, kavurma ve turşu yapımında sıkça kullanılan, Karadeniz’in meşhur sebzesi ‘karalahana’ bu kez bambaşka bir yerde kullanıldı. Ordulu çiçekçi Mevlüt Kuvan’ın keşfi herkesi şaşırttı. Kuvan, Karadeniz'in yöresel ve sevilen tatlarından olan karalahanayı gül buketlerine yaprak olarak yerleştirdi.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan 42 yaşındaki Ekrem Kuvan, çöpe atılan yaprak yerine çiçek buketlerinde karalahana kullanmaya başladı. Diğer buketlere kıyasla fiyatları daha ucuz olan Karalahanalı gül buketleri, görenlerin de ilgisini topladı.

“ALIŞILMIŞIN ÖNÜNE GEÇTİK” "Herkes kokina buketi yaparken, biz karalahana yapmak istedik" diye belirten Kuvan, buketlerinde farklı tasarımlar yapmayı sevdiğini belirtti. Kuvan “Değişiklik yapmak istedik ve Karadenizli olduğumuz için pancar ve gülden buket yapmak istedik. Değişiklik her zaman daha güzel ve alışılmışın önüne geçtik. Bu buketimiz ilgi görüyor, Karadenizli olmamız ayrıcalıklı olduğu için karalahana buketini şu anda insanlara tanıtıyoruz" dedi.

“ÇORBA YA DA DOLMA YAPARAK KULLANABİLİRLER” Karalahana çorbası içtiği esnada bu fikri tasarladığını anlatan Kuvan, şöyle konuştu: Ertesi gün geldim ve iş yerimde karalahana buketini yaptım. Müşteriler ilgi gösteriyor. Karalahanamızı günlük alıyoruz ve günlük kullanıyoruz. İnsanlar buketi eve götürdükleri zaman gülleri vazoya, pancarı da çorba ya da dolma yaparak kullanabilirler. Bu sayede çöpe gitmeyecek hepsini kullanabilecekler.

“KOKİNA YERİNE BU BUKETİ ALABİLİRLER” Gülün içerisine yeşil yapraklı bitkiler yerine karalahana kullandıklarını söyleyen Kuvan "Kış aylarının vazgeçilmez çorbası karalahana. Aynı zamanda 4 mevsim de tüketilebilir. Kar yağdı ve pancarın bulunması gerçekten zor. Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek. İnsanlar yeni yılda kokina yerine buketi alabilir. Karalahana olan buketimiz diğer buketlere göre daha da ucuz. Bunların yanında soğan buketi, pırasa, limon ve havuçlu buketimiz de var. Soğan her yemekte kullanılıyor, kış geldi pırasa da oldukça fazla tüketiliyor” dedi.

