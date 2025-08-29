Dükkanı zaman tüneline dönüştü! 10 bin parçalık oyuncak koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor

Sahaf dükkanları işin tabiatı gereği yıllar önce basılmış, eski kitapların yer aldığı mekanlar olarak müşterilerini geçmişe götürüyor.

Gaziantep'te bulunan bir sahaf, bünyesinde barındırdığı özel bir koleksiyonla benzerlerinden ayrılıyor.

Sahaf Seydi Ahmet Bayraktar, küçük yaşlarda sahip olduğu oyuncakları saklamaya başlayarak bugünlere geldi.

Zamanla internetten yaptığı araştırmalar ve farklı şehirlerden topladığı objelerle koleksiyonunu büyüten Bayraktar, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki dükkanının bir odasını tamamen oyuncaklarla doldurdu.

Kitaplarla oyuncakların bir arada olduğu dükkanında gelenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bayraktar, müşterilerin ilgisinden memnun.

Seydi Ahmet Bayraktar, ilk başlarda 150 parçadan oluşan koleksiyonunun bugün 10 bini geçtiğini söyledi.

Oyuncakların kendisi için bambaşka bir dünya oluşturduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Aslında bu hevesim çocukluğumdan beri var. Hala o dönemden kalma birçok oyuncağı evimde saklıyorum. Futbolcu kartları, bilyeler, topaçlar, su tabancaları ve arabalar gibi koruduğum oyuncaklarım bulunuyor. Bunun dışında bulamadığım oyuncakları ise internet ilanlarından, satış sitelerinden ve sosyal medyadaki gruplardan temin ederek koleksiyonumu daha da genişletiyorum."

Bayraktar, sahafa sığmayan bir kısım oyuncaklarını da depoda sakladığını belirtti.

SÜREKLİ OYUNCAK TOPLUYOR

Sağlığı elverdiği müddetçe oyuncak toplamaya devam edeceğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Nerede ne bulursam almaya çalışıyorum. Hemen her hafta bir il, ilçe, kasaba ya da köye gidip esnafı ziyaret ederek, oradan oyuncak bulup koleksiyonuma katmaya çalışıyorum. Tabii bazen hiçbir şey çıkmıyor, kimi zaman hüsranla, kimi zaman da sevinçle dönüyoruz. Bu da ayrı bir heyecan katıyor. Bulduklarım ve bulacaklarım beni mutlu ediyor. Daha da değerli oyuncaklar bulacağıma inanıyorum."

Çocukluğunda çividen gazoz kapağına kadar her şeyi oyuncağa çevirdiğini dile getiren Bayraktar, oyuncaklara ayrı bir sevdasının olduğunu ifade etti.

Çocukların gelişiminde oyuncağın önemine değinen Bayraktar, "Şimdiki ebeveynler çocuk sussun diye telefon veriyor. Oysa çocuk oyuncağa dokunmalı ki kendinde bir şeyler bulsun ve kendini geliştirsin. Oyuncaklar bir çocuğun hayalidir, hayallerin ötesini geliştirmesine imkan tanır." şeklinde konuştu.