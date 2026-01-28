İstanbul’da yaşayan Ahmet Saltan, Umre ibadetini yerine getirdiği sırada kutsal topraklarda rahatsızlanarak vefat etti.

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde doğan ve uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan Ahmet Saltan, kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdiği sırada rahatsızlandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hemen hastaneye kaldırılan Ahmet Saltan’dan doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Saltan’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere memleketi Karahisar Mahallesi’nde ve İstanbul’daki yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Ecel onu kutsal topraklarda yakaladı

CENAZE TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Saltan’ın cenazesinin ailesi tarafından Türkiye’ye getirileceği öğrenilirken, defin tarihi ve cenaze namazının kılınacağı yerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ailenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze programını netleştirmesi bekleniyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası