Amasya'da 62 yaşındaki fedakar anne, zihinsel engelli 3 oğluna yıllardır tek başına bakıyor. Kentte yılın annesi seçilen Fatma Çoban, evine kadar gelen yetkililerin, evlatlarının engelli bakımevine taşınması için yaptıkları daveti kabul etmiyor. Ömrünü evlatlarına adayan annenin tek isteği onlara daha iyi şartlarda bakabileceği yeni bir eve kavuşmak.

"EVLATLARIMIN KİMSEYE MUHTAÇ OLMALARINI İSTEMİYORUM"

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde zihinsel engelli evlatları 33 yaşındaki Ufuk, 37 yaşındaki Ömer ve 42 yaşındaki Nurettin'e yıllardır adeta bebek gibi bakıp yorulmaktan şikayet etmeyen Fatma Çoban, "Gücümün yettiği güne kadar çocuklarıma bakacağım. Onların kimseye muhtaç olmalarını istemiyorum." dedi.

Engelli 3 oğlunu kimseye bırakmadı! Yetkililerden tek bir isteği var

SOBANIN ISITTIĞI TEK ODADA ÇOCUKLARINA BAKIYOR

Eşinin 10 yıl önce hayatını kaybetmesi sonrası köyden ilçe merkezine taşınıp eski bir eve yerleşen Çoban, engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıkları çocuklarını kimseye muhtaç etmemeye çabalıyor. Kış boyunca sobanın ısıttığı tek odada çocuklarıyla gün boyunca yakından ilgileniyor. Üşüyüp hastalanacakları endişesi nedeniyle doğal gaz yerine kömür sobasını tercih ediyor. Elbiselerini ıslatmaları halinde geç saatlerde bile olsa üstlerini değiştirip yenisini giydiriyor.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ, AYAKTA ALKIŞLANDI

Amasya Gazeteciler Cemiyeti, düzenlenen törende Fatma Çoban'ı yılın annesi seçti. Evlatlarından kopmak istemediğini anlatan fedakar annenin duygu yüklü konuşmasını törendeki herkes ayakta alkışladı.

Fatma Çoban

TEK İSTEĞİ ESKİYEN EVİNİN KARŞISINDA YENİ EV YAPILMASI

Evlatlarını engelli bakımevine götürme teklifinde bulunan Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ile Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Çoban'ın tek isteği eskiyen evinin karşısındaki alana yeni bir ev yapılması oldu.

"ONUN GİBİ ANNE BULUNMAZ"

Komşusu Ayten Okuyucu da, "Bakıma muhtaç 3 çocuğuna yıllardır bakıyor. Onun gibi anne bulunmaz. Mükemmel bir anne." diye konuştu.

