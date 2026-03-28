Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Şevin Balakan, 15 yaşındayken kemik kanserine yakalandı. Hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybeden Şevin, protez bacakla yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Karataş Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle hayatına devam eden Şevin Balakan, 15 yaşındayken kemik kanserine yakalandığını öğrendi. Çeşitli sağlık kuruluşlarında 7 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başaran Balakan, bir yandan da ailesinin desteğiyle eğitim hayatını devam ettirerek liseden mezun oldu.

Hastalığına rağmen yılmadı! Üniversiteli Şevin'in tek hayali var

YENİDEN YÜRÜYEBİLMENİN HAYALİNİ KURUYOR

Başarılı bir öğrenci olan Şevin, kanseri yendiği 2022'de üniversite sınavında istediği puanı alarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'ne yerleşti. Üniversitenin ikinci sınıfında yeniden kemik kanserine yakalanan Balakan, amansız hastalık nedeniyle sol bacağını kaybetti. Bir süre ara vermek zorunda kaldığı eğitimini sürdürmeye çalışan Balakan, protez bacakla yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

"HAYATIMA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIM"

Balakan, hayatına devam etmek ve hayallerine kavuşmak için tedavisini sürdürdüğünü ifade etti. Bir bacağını kaybetmesine rağmen asla hayat mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Balakan, "Benim için çok zor bir süreç oldu ve sol bacağımı kaybettim. Ne olursa olsun, hem hayallerim için hem de beni seven insanlar için hayatıma devam etmek zorundaydım. Bu süreçte öğrendiğim en büyük şey güçlü durabilmekti." diye konuştu.

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini anlatan Balakan, şunları kaydetti:

"YARIM KALAN HAYALLERİMİ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUM"

"Güçlü olmak ve insanlara ilham olabilmek benim için gurur verici. Benim gibi binlerce insan var. Zorlu süreçleri atlatabilmek konusunda onlara örnek olmak istiyorum. Evet, süreç çok zorlu ama önemli olan üstesinden gelebilmektir. İnşallah benim gibi olan her insan, güçlü durarak hayallerine ve sağlığına kavuşur. Henüz 20 yaşındayım ve hayallerim var. Her insan gibi dışarı çıkmak, yürümek ve kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılamak istiyorum. Yarım kalan hayallerimi tamamlamayı hedefliyorum. Bunun için bir protez bacağa ihtiyacım var. Eğer protez bacağı alabilirsem herkes gibi dışarı çıkıp gezebileceğim, hayatıma, hayallerime ve eğitimime devam edebileceğim. Bu nedenle protez bacak alabilmek için insanların desteğine ihtiyacım var."

