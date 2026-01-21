Elazığ’da nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti olan 14 yaşındaki çocuğa ‘Kunduracı Göğsü’ teşhisi konuldu. Ameliyat olan çocuk, sağlığın yeniden kavuştu.

Elazığ'da 14 yaşındaki Ali Eymen Bulut, uzun süredir yaşadığı göğüs ağrısı ve nefes darlığı sonrasında hastaneye gittiği kontrolde ismi az duyulan bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Bulut’a Kunduracı Göğsü (Pectus Excavatum) teşhisi konuldu.

Yapılan ameliyat sonrasında 14 yaşındaki çocuğun göğüs duvarına çelik bir bar yerleştirildi. Sağlığına yeniden kavuşan çocuk, taburcu edildi.

İsmi duyulmamış hastalık! Ameliyatla sağlığına kavuştu

“EN SIK GÖRÜLENİDİR”

Opr. Dr. Çağlayan Atakan Bilgin, hastalık hakkında şunları söyledi:

Hastamız 14 yaşında. Bize göğüs bölgesinde ağrı, nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız testlerde hastalığının Pectus Excavatum olduğunu tespit ettik. Pectus Excavatum göğüs ön duvarı deformiteleri içerisinde en sık görülenidir. Kliniğimizde de bu hastalık için modifiye Nuss prosedürü ameliyatı uygulamaktayız. Ameliyatımız göğüs ön duvarının en çökük olduğu yerden bir titanyum bar yerleştirilmesi ve her iki tarafa sabitlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Hastanın nefes alışverişi, kalp ritimleri ve genel eforu düzelmektedir.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Çocuk hastanın babası Ahmet Bulut ise "Göğsünün biraz içe çökük olduğunu biz geç fark ettik. Biraz araştırdıktan sonra kunduracı göğsü olarak tabir eden hastalık olduğunu öğrendik. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Şu anda hastamızın sağlık durumu iyi” dedi.

