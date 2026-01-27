Çocukların hevesle yaptıkları kardan adamlar zaman zaman bazı şahısların sebepsiz saldırılarına maruz kalıyor.

Elâzığ’da bu saldırıların ikisi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Merkez Ataşehir Mahallesi’nde aracıyla seyir hâlindeki bir adam, bir işletmenin önündeki kardan adamın yanında durdu, araçtan indi, kardan adamı tekmelerle yıktıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Sanayi Mahallesi’nde de bir şahıs, yol kenarında duran kardan adama tekme attı ve elleriyle iterek devirdi, ardından koşarak bölgeden uzaklaştı.

