İhlas Haber Ajansı
Karlar eridi, bahar geldi: Bitlis Güzeldere Vadisi'nde çiğdem manzarası
Bitlis'te ağır geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte Tatvan ve Hizan arasındaki Güzeldere Vadisi, baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleriyle renklenerek doğaseverlere ve fotoğrafçılara görsel bir şölen sunuyor.
Doğu Anadolu'nun Bitlis ilinde, sert kışın ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı ve baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Güzeldere Vadisi'ndeki sulak alanlarda açtı.
- Bitlis'te Doğu Anadolu'nun en sert kışlarından biri geride bırakıldı.
- Hava ısınması ve karların erimesiyle doğa yeniden canlandı.
- Baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
- Çiğdemler Güzeldere Vadisi'ndeki sulak alanlarda açmaya başladı.
- Karlı dağlarla birlikte hayranlık uyandıran görüntüler sunuyorlar.
- Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, bu görüntüleri fotoğrafladı.
Doğu Anadolu'nun en sert kışlarından birini geride bırakan Bitlis'te, bahar güneşiyle birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler de çiçek açtı. Doğanın canlanması ile birlikte açan çiğdem çiçeklerinin sulak alanlar ve vadide oluşturduğu manzara hayranlık uyandırıyor.
ÇİĞDEM ÇİÇEKLERİ FOTOĞRAFLANDI
Çiğdem çiçeklerini fotoğraflayan akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, "Karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerini çekmeye geldik. Bütün ovayı çiğdemler kaplamış durumda. İnanılmaz güzel görüntüler var. Bizde bu güzel görüntüleri fotoğraflayarak değerlendirmeye çalıştık" dedi.
