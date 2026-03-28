Bitlis'te ağır geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte Tatvan ve Hizan arasındaki Güzeldere Vadisi, baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleriyle renklenerek doğaseverlere ve fotoğrafçılara görsel bir şölen sunuyor.

Doğu Anadolu'nun en sert kışlarından birini geride bırakan Bitlis'te, bahar güneşiyle birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler de çiçek açtı. Doğanın canlanması ile birlikte açan çiğdem çiçeklerinin sulak alanlar ve vadide oluşturduğu manzara hayranlık uyandırıyor.

Karlar eridi, bahar geldi: Bitlis Güzeldere Vadisinde çiğdem manzarası

ÇİĞDEM ÇİÇEKLERİ FOTOĞRAFLANDI

Çiğdem çiçeklerini fotoğraflayan akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, "Karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi çiğdem çiçeklerini çekmeye geldik. Bütün ovayı çiğdemler kaplamış durumda. İnanılmaz güzel görüntüler var. Bizde bu güzel görüntüleri fotoğraflayarak değerlendirmeye çalıştık" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası