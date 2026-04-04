Muğla’da bulunan Kozağaç Barajı, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından tam doluluğa ulaştı. Barajda su seviyesinin maksimum kapasiteye yaklaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

21 Kasım 2017 tarihinde hizmete alınan Kozağaç Barajı, bölge tarımı açısından stratejik öneme sahip konumda. Toplam 654 bin 605 metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj, temelden 33 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Kozağaç Barajı doldu! Su tahliyesi başladı

SU TAHLİYESİ BAŞLADI

Bölgede etkili olan son yağışlarla barajın dolusavak seviyesine ulaşması üzerine kontrollü şekilde su tahliyesine başlandı. Herhangi bir taşkın riskinin önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamanın çevredeki yerleşim alanları için bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Kozağaç Barajı doldu! Su tahliyesi başladı

Kuzoağaç Barajı, yaklaşık 91 hektarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayarak, bölgedeki çiftçiler için hayati bir rol üstleniyor. Yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayan baraj, özellikle kurak dönemlerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimlerinde dalgalanmalar yaşanırken, barajın doluluk seviyesinin artması sevindirdi.

