Adana'da yaşayan 6. sınıf öğrencisi Mahmut Efe Denizdalan, bedensel yetersizliği nedeniyle eğitimini evde görüyor. En büyük hayali ise bir gün polis olmak. Minik çocuğun bu isteğini duyan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri harekete geçti. Mahmut Efe hayalini kurduğu formayı giydi, duygusal anlar yaşandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Efe Denizdalan, bedensel yetersizliği nedeniyle örgün eğitime devam edemedi.

Mahmut Efe'nin forma heyecanı! Hayali bir günlüğüne gerçek oldu

TAKDİR BELGESİ ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın evde eğitim hizmeti kapsamında, öğretmeni Emircan Öğüt'ten evinde birebir eğitim alan Mahmut Efe, derslerini aksatmadan sürdürerek başarılı bir karneyle takdir belgesi aldı.

TEH HAYALİ POLİS OLMAK

Polis olma hayalini dile getiren Mahmut Efe’ye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise sürpriz yaptı. Küçük öğrencinin adına düzenlenen sicilli polis kartı ile polis üniforması kendisine hediye edildi. Bir günlüğüne polis olan Mahmut Efe, ekiplerle birlikte polis aracıyla devriye atarak hayalini yaşadı.



"DÜNYA KADAR MUTLU HİSSETTİM"

Büyük mutluluk yaşayan Mahmut Efe, "Çok mutluyum, polis olmayı çok istiyorum. Çok heyecanlandım, polis olmak çok güzel bir şey. Polisleri görünce dünya kadar mutlu hissettim" dedi.

