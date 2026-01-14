Muğla'nın Marmaris ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. İlçede, güçlendirme yapılan bir apart otel çöktü. Binada herhangi bir kişinin olmaması faciayı önlerken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan 'Begonville Hotel' isimli apart otelde çökme meydana geldi.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASINDA ÇÖKTÜ

Olay, Siteler Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü.

Marmariste facianın eşiğinden dönüldü! Otel, güçlendirme çalışması esnasında çöktü

BİNA BOŞTU

Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.

Marmariste facianın eşiğinden dönüldü! Otel, güçlendirme çalışması esnasında çöktü

Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yaşanan olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası