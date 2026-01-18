Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Adana’da 18-22 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesiyle zirai don riski oluştu. Meteoroloji, üreticileri önlem almaları konusunda uyardı.

Adana'da bugün hava sıcaklığının gündüz 12, gece 2 derece olması beklenirken, yarın ise sıcaklıkların gündüz 11, gece 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.



ZİRAİ DON RİSKİ VAR

Salı ve çarşamba gecelerine özellikle dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Salı günü hava sıcaklığı gündüz 12, gece eksi 1 derece, çarşamba günü ise yine gündüz 12, gece eksi 1 derece olacak. Bu değerler, zirai don riskini ciddi şekilde artırdığı bildirildi.



Meteoroloji tahminlerine göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Uzmanlar, don riskine karşı üreticilerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

