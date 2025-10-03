Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

9 yıl boyunca kemik erimesiyle mücadele veren, en son yürüyemez hâle gelen Dilek Öztürk, ağrılarını hafifletmek için başladığı araştırmalar sırasında keşfettiği ilikli kemik suyu formülü sayesinde sağlığına kavuştu. Kendisi gibi şifa arayanlardan gelen taleplerin artması üzerine kendi markasını kuran girişimci, Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini gönderiyor.

Yalova’da kadın girişimci Dilek Öztürk, ileri derecede kemik erimesi hastalığını ilikli kemik suyu ve kolajen formülleri sayesinde yenerek sağlığına kavuştu. Sonrasında şifa arayanların talepleri üzerine bunu işe döktü, kendi marka tescilini aldı ve Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle Safran köyünde üretime geçti.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 1. Resim

"YOLDA YÜRÜYEMEZ HALDE GELDİ, KEMİKLERİM KIRILACAKTI"

Evli ve bir çocuk annesi olan 54 yaşındaki Dilek Öztürk, 40 yaşında hastalığına teşhis konulduğunu belirterek, "Yolda yürüyemez hâle gelmiştim, desteksiz adım atamıyordum. Artık kemiklerim kendiliğinden kırılacak seviyedeydi. 9 yıl mücadele ettim. Şimdi ise koşabiliyorum" dedi.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 2. Resim

PANDEMİ DÖNEMİNDE ARAŞTIRMALARINA BAŞLADI

Hastalığı sürecinde serum tedavilerinin ağır yan etkileri nedeniyle farklı bir yol aradığını ifade eden Öztürk, doktorunun önerisiyle ilikli kemik suyu ve kolajen üzerine araştırma yaptığını söyledi.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 3. Resim

Pandemi döneminde üç ay boyunca tarifleri inceleyerek kendi formülünü geliştirdiğini söyleyen Öztürk, ilk kürün sonunda ağrılarında azalma hissettiğini belirtti.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 4. Resim

12 SAAT SUDA BEKLETİP, 30 SAAT PİŞİRİYOR

Öztürk, genç büyükbaş hayvan kemiklerini kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, "Kemikler 12 saat suda bekletilip yıkanıyor, ardından düşük ısıda fırınlanıyor.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 5. Resim

30 saat pişirme sürecinden geçiyor. Bitki karışımlarıyla destekleniyor. Kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz. Ev usulü ama çok daha titiz bir şekilde yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 6. Resim

Müşterilerinden gelen olumlu geri dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Öztürk, "Ankara'da bir müşterimin oğlu, bağırsak problemi nedeniyle kortizon kullanıyordu. Bana sürekli ağlayarak telefon açıyordu. Şimdi tamamen iyileşti, kortizonu bıraktı. Böyle haberler beni işime daha çok bağlıyor" diye konuştu.

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 7. Resim

Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - 8. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Buzul çağından bu yana ilk defa oldu! Eğirdir Gölü ikiye bölündü - YaşamBuzul çağından bu yana ilk defa oldu!Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor - YaşamTekirdağ'da yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyorKavurması, turşusu, mıhlaması… Sezonun gözdesi tirmit: Kilosu 250 TL’ye düştü - YaşamKavurması, turşusu, mıhlaması yapılıyor: Kilosu 250 TL415 öğrenci gönüllü oldu! Fin balinası iskeletinin gün yüzüne çıkması için kazılar başladı - YaşamKampüs bahçesine gömülen Fin balinasının kemikleri ortaya çıktıBakırköy- Kayaşehir Metro hattında alevler yükseldi! Seferler durdu, yolcular tahliye edildi - YaşamSabah saatlerinde metroda korku dolu anlar!Rusya- Ukrayna çatışması Karadeniz'e taştı: Trabzon’da patlayıcı kabusu - YaşamRusya- Ukrayna çatışması Karadeniz'e taştı
Sonraki Haber Yükleniyor...