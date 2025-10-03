Önce kendinse sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi

Yalova’da kadın girişimci Dilek Öztürk, ileri derecede kemik erimesi hastalığını ilikli kemik suyu ve kolajen formülleri sayesinde yenerek sağlığına kavuştu. Sonrasında şifa arayanların talepleri üzerine bunu işe döktü, kendi marka tescilini aldı ve Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle Safran köyünde üretime geçti.

"YOLDA YÜRÜYEMEZ HALDE GELDİ, KEMİKLERİM KIRILACAKTI"

Evli ve bir çocuk annesi olan 54 yaşındaki Dilek Öztürk, 40 yaşında hastalığına teşhis konulduğunu belirterek, "Yolda yürüyemez hâle gelmiştim, desteksiz adım atamıyordum. Artık kemiklerim kendiliğinden kırılacak seviyedeydi. 9 yıl mücadele ettim. Şimdi ise koşabiliyorum" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ARAŞTIRMALARINA BAŞLADI

Hastalığı sürecinde serum tedavilerinin ağır yan etkileri nedeniyle farklı bir yol aradığını ifade eden Öztürk, doktorunun önerisiyle ilikli kemik suyu ve kolajen üzerine araştırma yaptığını söyledi.

Pandemi döneminde üç ay boyunca tarifleri inceleyerek kendi formülünü geliştirdiğini söyleyen Öztürk, ilk kürün sonunda ağrılarında azalma hissettiğini belirtti.

12 SAAT SUDA BEKLETİP, 30 SAAT PİŞİRİYOR

Öztürk, genç büyükbaş hayvan kemiklerini kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, "Kemikler 12 saat suda bekletilip yıkanıyor, ardından düşük ısıda fırınlanıyor.

30 saat pişirme sürecinden geçiyor. Bitki karışımlarıyla destekleniyor. Kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz. Ev usulü ama çok daha titiz bir şekilde yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Müşterilerinden gelen olumlu geri dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Öztürk, "Ankara'da bir müşterimin oğlu, bağırsak problemi nedeniyle kortizon kullanıyordu. Bana sürekli ağlayarak telefon açıyordu. Şimdi tamamen iyileşti, kortizonu bıraktı. Böyle haberler beni işime daha çok bağlıyor" diye konuştu.