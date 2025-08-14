Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehir alarm veriyor! Görenler tanıyamadı, sıcaklar bir göleti daha kuruttu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşmadan dolayı tamamen kurudu. Şehrin etrafındaki diğer su kaynakları da alarm verdi.

Edine'de etkili olan kuraklık ve sıcak hava su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Küçükdöllük köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı.

Beklenen yağışların gelmemesi ve göleti besleyen küçük su kaynaklarının da çekilmesiyle gölet tamamen kurudu.

Kuruma yüzünden göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

KURAKLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Daha öncede Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu.

Keramettin Göleti'nde ise su seviyesinin azalması nedeniyle üreticiler ekinlerini sulayamamış, ekili ayçiçeği ve mısırlar kurumuştu.

