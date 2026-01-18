Sivas’ta soğuk havayı test etmek isteyen vatandaşın başına gelen şaşırttı. Havanın soğuk olduğunu ispatlatmak isterken sıcak su ile kendini yakan Raşit Yıldırım, tehlikeye karşı uyardı.

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü bazı kentlerde, havaya atılan su yere düşmeden donuyordu. Kimi zamanda sosyal medyada gündem olan bu görüntülerden esinlenerek, deney yapmak isteyen Raşit Yıldırım, neye uğradığını şaşırdı. Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne döküldü. Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.

“VÜCUDUMDA YANIKLAR OLUŞTU”

Soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralanan Yıldırım, şöyle konuştu:

Sıcak suyla test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne attığım su, dengemi de toparlayamayınca vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu.

Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım” diyerek vatandaşları uyardı.

