Hava sıcaklığının eksi 27 derecenin altına düştüğü Erzurum’da sular donarken, çok sayıda mahallede ise su kesintisi yaşandı. Vatandaşlar, su ihtiyacını çevredeki diğer çeşmelerden sağlayarak, evlerine bidon bidon su taşıdı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, düşen sıcaklık sonrasında termometreler eksi 27 dereceyi gördü. Karşıyaka Mahallesi ve birkaç mahallede sular kesildi. Dondurucu soğuklarda su hatlarının donması ile mahalleli, susuz kaldı.

BİDON BİDON SU TAŞIDILAR

Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bidonlarla su taşımaya başladı.

Su temin edebilmek için uzun süre dışarıda kalmak zorunda kalan vatandaşlar, çalışmaların bitmesini beklemeye başladı.

Öte yandan Meteoroloji, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceğini açıklamıştı. Kentte buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, gece saatleri için ise sis ve pus uyarısı yapıldı.

Açıklamada “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da, dondurucu soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Erzurum’da geçen hafta termometreler sıfırın altında 11,8 dereceyi göstermişti.

Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların ve bazı toplu taşıma duraklarının camları buz tutmuştu. Binaların çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplanmıştı.

