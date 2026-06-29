Sosyal medyanın etkisiyle küçük yaşta kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Uzmanların "Cosmeticorexia" olarak tanımladığı bu yeni eğilim, çocukları hem sağlık riskleriyle hem de erken yaşta tüketim baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.

Tüketim kültürü, son dönemde küçük kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımını teşvik ederek çocukluk döneminin doğal gelişim süreçlerini ve çocukların sağlığını hedef alıyor. Sosyal medyada “Benimle hazırlanın” ve “okul sonrası rutinim” adı altında içerik üreten kız çocukları, geç yaşlarda kırışıklık tedavisi için önerilen “kolajen artırıcı serumlar” ve “retinol kremler” kullandıklarını anlatıyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yüzlerce takipçisi olan bazı çocuklar, bu platformlar üzerinden pahalı markaların ürünlerini tanıtarak akranlarını kozmetik kullanımına teşvik ediyor.

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Guardian gazetesinin araştırması, TikTok’ta paylaşılan 7 bin 600 cilt bakımı içeriğinden 400’ünün, 13 yaş altındaki çocuklar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında giderek yaygınlaşan cilt bakım takıntısı, “Cosmeticorexia” olarak nitelendiriliyor. Kozmetik tüketimi “masum ve eğlenceli bir öz bakım” kisvesi altında sunulurken bazı kozmetik ürünler de “çocuk dostu cilt bakımı” etiketiyle pazarlanıyor.

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