Sosyal medyanın etkisi! Çocuklarda makyaj yaygınlaşıyor
Sosyal medyanın etkisiyle küçük yaşta kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Uzmanların "Cosmeticorexia" olarak tanımladığı bu yeni eğilim, çocukları hem sağlık riskleriyle hem de erken yaşta tüketim baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.
- Küçük kız çocukları, sosyal medyada "Benimle hazırlanın" ve "okul sonrası rutinim" gibi içeriklerde geç yaşlara yönelik kolajen artırıcı serumlar ve retinol kremler kullandıklarını anlatıyor.
- TikTok ve Instagram gibi platformlarda yüzlerce takipçisi olan bazı çocuklar, bu platformlar üzerinden pahalı markaların ürünlerini tanıtarak akranlarını kozmetik kullanımına özendiriyor.
- Guardian gazetesinin araştırmasına göre, TikTok'ta paylaşılan cilt bakımı içeriklerinin 400'ü 13 yaş altı çocuklar tarafından üretilmiş.
- Sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında yayılan cilt bakım takıntısı "Cosmeticorexia" olarak adlandırılıyor.
- Kozmetik ürünler, "masum ve eğlenceli bir öz bakım" kisvesi altında ve "çocuk dostu cilt bakımı" etiketiyle pazarlanıyor.
Tüketim kültürü, son dönemde küçük kız çocukları arasında kozmetik ürün kullanımını teşvik ederek çocukluk döneminin doğal gelişim süreçlerini ve çocukların sağlığını hedef alıyor. Sosyal medyada “Benimle hazırlanın” ve “okul sonrası rutinim” adı altında içerik üreten kız çocukları, geç yaşlarda kırışıklık tedavisi için önerilen “kolajen artırıcı serumlar” ve “retinol kremler” kullandıklarını anlatıyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yüzlerce takipçisi olan bazı çocuklar, bu platformlar üzerinden pahalı markaların ürünlerini tanıtarak akranlarını kozmetik kullanımına teşvik ediyor.
Sosyal medya yasağını 'makyajla' deldiler
Guardian gazetesinin araştırması, TikTok’ta paylaşılan 7 bin 600 cilt bakımı içeriğinden 400’ünün, 13 yaş altındaki çocuklar tarafından üretildiğini ortaya koydu. Sosyal medyanın etkisiyle çocuklar arasında giderek yaygınlaşan cilt bakım takıntısı, “Cosmeticorexia” olarak nitelendiriliyor. Kozmetik tüketimi “masum ve eğlenceli bir öz bakım” kisvesi altında sunulurken bazı kozmetik ürünler de “çocuk dostu cilt bakımı” etiketiyle pazarlanıyor.