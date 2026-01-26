Adana’da yaşanan tartışma sonrasında işçi servisinin camını kaskıyla kıran sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, korku dolu anlara neden oldu. Motosikletli Aydın B. (39) ile işçi servisinin sürücüsü Dursun Y. (52) ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Aydın B. kaskıyla servis kapısının camını kırdı. Araçtaki işçilerin tepki göstermesi üzerine ise olay yerinden ayrıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Aydın B.’yi gözaltına aldı. Aydın B, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştığı servis şoförünün camını kıran sürücünün ehliyetine el konuldu

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle, Aydın B.’ye 2 bin 719 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine süresiz el koydu.

