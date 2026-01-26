Anadolu Ajansı
Tartıştığı servis şoförünün camını kıran sürücünün ehliyetine el konuldu
Adana’da yaşanan tartışma sonrasında işçi servisinin camını kaskıyla kıran sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu.
Özetle
Kaydet
Yaşam 11 dk önce
Adana'da trafikte yol verme tartışması sonucu servis aracının camını kıran motosiklet sürücüsü Aydın B., adli kontrolle serbest bırakılırken ehliyetine el konularak para cezasına çarptırıldı.
- Adana'da motosiklet sürücüsü Aydın B. ile servis sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
- Aydın B., tartışma sırasında kaskıyla servis aracının kapı camını kırdı.
- Şikayet üzerine gözaltına alınan Aydın B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Aydın B.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 719 lira ceza kesilerek sürücü belgesine süresiz el konuldu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, korku dolu anlara neden oldu. Motosikletli Aydın B. (39) ile işçi servisinin sürücüsü Dursun Y. (52) ile yol verme nedeniyle tartıştı.
Aydın B. kaskıyla servis kapısının camını kırdı. Araçtaki işçilerin tepki göstermesi üzerine ise olay yerinden ayrıldı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Aydın B.’yi gözaltına aldı. Aydın B, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU
Ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle, Aydın B.’ye 2 bin 719 lira ceza kesildi ve sürücü belgesine süresiz el koydu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR