İstanbul Esenyurt'ta bir telefon mağazasına gelen kadın, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek arızalanan telefonunu tamir ettirmek için yardım talep etti. Şüpheli kadın, iş yeri sahibi Cemal Tuzcu'nun telefonunu ücretsiz tamir etmeyi kabul etmesine rağmen hoparlör çalıp kaçtı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibi Tuzcu ise iyilik yapmak isterken yaşadığı olayı 'üzücü' olarak nitelendirdi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan Saadetdere Mahallesi'nde telefon satış ve teknik servis mağazasına gelen bir kadın, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek telefonunun ücretsiz tamir edilmesini talep etti. İş yeri sahibi, kadına yardımcı olabileceklerini belirterek cihazı incelemeye başladı.

Şüpheli kadın ise bu sırada ceketini koltuğun üzerine bıraktı. Daha sonra kahve ve benzeri ürünler sattığını, çevrede kıraathane olup olmadığı soran kadın, kısa bir konuşmanın ardından acelesi olduğunu ifade ederek telefonunu da alarak dışarı çıktı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izleyince kadının rafta bulunan hoparlörü çaldığını tespit etti.

Telefoncuyu pişman eden iyilik! Kadının yaptığı hırsızlık kamerada

"DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMALARI ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Yardım etmeye çalıştığı kadının hırsızlık yapması karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyleyen işletme sahibi Cemal Tuzcu, "Bugün firmamıza bir kadın geldi. Eşinin hapishanede olduğunu söyleyerek 'Telefonu benim için ücretsiz yapar mısın' dedi. Biraz kendini acındırdı. Biz de 'Olur bakarız' dedik. Telefonun model numarasına bakarken, o ceketini burada koltuğun üstüne bıraktı. Bıraktıktan sonra 'Ben ürün satıyorum burada etrafta kahve falan var mı' diye sordu. Sonra yerleri tarif ettim. 'Millet namazdan çıkmadan gidip satış yapayım' diyerek ceketinin arasına hoparlör alarak kaçar gibi çıkış yaptı. Tabii ben çaldığını hal hareketinden şüphelendiğim için fark ettim. Güvenlik kamerasında da gözüküyor zaten insanların duygularıyla oynamaları. Duygu sömürüsü yapmaları çok kötü bir şey ve bunun üzerine de hırsızlık yapmaları daha kötü bir şey. Çünkü ben o telefonu yapacaktım. Yani benden bin 300 - bin 500 bandında bir para çıkacaktı. Bunu bildiği halde hırsızlık yapıp ürün götürmesi çok kötü" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası