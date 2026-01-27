Kırıkkale’de traktörünü yıkamak isteyen sürücü, ölümden döndü. Saniyeler içinde rampa aşağı kayan traktörle sürüklenen sürücüyü ekipler kurtardı.

Kırıkkale'de Merkez ilçeye bağlı Hasandede köyünde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çiftçi Yusuf Bulut, traktörünü yıkamak için Kızılırmak'ın kenarına park etti. Traktör bir süre sonra rampa aşağı kaydı ve suya sürüklendi.

Traktörünü yıkamak isteyen çiftçi saniyelerle ölümden döndü

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Yaşanan olay sonrasında durumu ihbar ederek yardım çağıran çiftçinin ihbarı sonrasında bölgeye yardım ekipleri sevk edildi. Traktör sudan vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

“IRMAĞA DÜŞTÜ”

Traktör sahibi Yasin Bulut, şöyle konuştu: Traktörümüz ırmağa düştü. Ekipler kısa sürede müdahale ederek aracı sudan çıkardı.

