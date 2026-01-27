İhlas Haber Ajansı • Kırıkkale
Traktörünü yıkamak isteyen çiftçi saniyelerle ölümden döndü
Kırıkkale’de traktörünü yıkamak isteyen sürücü, ölümden döndü. Saniyeler içinde rampa aşağı kayan traktörle sürüklenen sürücüyü ekipler kurtardı.
Kırıkkale'de bir çiftçinin traktörü Kızılırmak'a düştü, ancak ihbar üzerine gelen ekipler tarafından vinç yardımıyla sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
- Kırıkkale'nin Hasandede köyünde bir çiftçinin traktörü Kızılırmak'a düştü.
- Traktör, yıkamak için park edildiği sırada rampa aşağı kayarak suya sürüklendi.
- Olay yerine sevk edilen yardım ekipleri, vinç kullanarak traktörü sudan çıkardı.
- Kurtarılan traktör, sahibine sorunsuz bir şekilde teslim edildi.
Kırıkkale'de Merkez ilçeye bağlı Hasandede köyünde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çiftçi Yusuf Bulut, traktörünü yıkamak için Kızılırmak'ın kenarına park etti. Traktör bir süre sonra rampa aşağı kaydı ve suya sürüklendi.
VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Yaşanan olay sonrasında durumu ihbar ederek yardım çağıran çiftçinin ihbarı sonrasında bölgeye yardım ekipleri sevk edildi. Traktör sudan vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.
“IRMAĞA DÜŞTÜ”
Traktör sahibi Yasin Bulut, şöyle konuştu: Traktörümüz ırmağa düştü. Ekipler kısa sürede müdahale ederek aracı sudan çıkardı.
