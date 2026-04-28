Sağlık Bakanlığı, Hepatit A aşısında yerli üretimin başladığını açıkladı. Bulaşıcı hastalığa karşı formülasyon ve dolum aşamaları Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilirken Hepatit A aşısı, tüm illerde kullanıma başlandı. Peki Hepatit A nasıl bulaşır? Belirtileri neler? İşte bilinmesi gerekenler…

Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmalarını hızlandıran Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi ve tüm illerde kullanıma başlandı.

Hepatit A virüsüyle mücadele kapsamında hepatit A aşısı, 2012'de Ulusal Aşı Takvimi'ne dahil edilmiş, hastalığın görülme sıklığında önemli bir azalma sağlanmıştı. Türkiye'de hastalığın görülme oranı Avrupa ülkeleri ortalamasının altına gerileyerek dünya genelinde en düşük seviyeler arasında yer almıştı.

YERLİ ÜRETİM BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, yerli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar eşliğinde hepatit A aşısında önemli bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Bir yılı aşkın süredir teknoloji transferi yoluyla yerelleşme kapsamında Hepatit A ve suçiçeği aşıları temin edildiğini bildiren Bakanlık, Hepatit A aşısında yerli üretimin başladığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE İLK

Hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi ve tüm illerde kullanıma başlandı. Öte yandan geçen yıl nisan itibarıyla altı bileşenli aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB), difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, Hemofilus influenza tip b ve hepatit B hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşı uygulamaya alınmıştı.

13 HASTALIĞA KARŞI AŞI

Türkiye'de yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomiyelit (çocuk felci), hepatit A, hepatit B, suçiçeği, Hemofilus influenza Tip b (menenjit ve zatürreye yol açabilen Hib bakterisi enfeksiyonu) ve invaziv pnömokok hastalıklar (zatürre, menenjit ve kana yayılan enfeksiyonlar) olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı aşı yapılıyor.

Erişkin dönemi aşı uygulamalarında ise sağlıklı erişkinlere 10 yılda bir tetanos-difteri aşısı, gebelere tetanos-difteri, boğmaca ve influenza aşıları ve grip aşıları, 65 yaş ve üzeri bireylere zatürre ve grip aşıları uygulanıyor.

HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A, Hepatit A Virüsü (HAV) kaynaklı, kirli su/yiyecekler veya yakın temasla bulaşan akut bir karaciğer enfeksiyonudur. Enfekte kişilerin dışkısıyla kirlenmiş su, yiyecek (çiğ/az pişmiş) veya içeceklerin tüketilmesi ile bulaşır.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık genellikle 15-50 günlük kuluçka süresinden sonra başlar. Yorgunluk, bulantı, ateş ve sarılık gibi belirtilerle seyreden hastalık genellikle kendi kendine iyileşir ve kronikleşmez. Tedavisi destekleyicidir (istirahat, beslenme), korunmada en etkili yöntem ise aşılamadır.

Belirti Açıklama Genel Belirtiler Ateş, halsizlik ve yorgunluk. Sindirim Sistemi Belirtileri Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı. İştah kaybı. İdrar ve Dışkı Değişiklikleri Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı. Cilt ve Göz Değişiklikleri Sarılık (ciltte ve göz aklarında sararma).

Haberle İlgili Daha Fazlası