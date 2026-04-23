Uludağ'a nisan sonunda kış geri geldi! 1 metre kar var
Uludağ'da nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oluyor. Zirve yeniden beyaza bürünürken, bölgede kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bildirildi.
Uludağ'da sezonun sona ermesine rağmen gelen sürpriz kar yağışıyla birlikte özellikle hafta sonu günübirlik ziyaretçilerin ilgisinin artırması bekleniyor.
Kayak sezonunun bitmesine rağmen bazı kayak tesislerin günübirlikçilere hizmet vermeye devam ettiği gözlemlendi.
MAYIS AYINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklığı gündüz 4 derece, akşam -1 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar, mayıs ayında da soğuk havanın etkisini sürdürebileceğini belirterek, yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman görülebileceğini söyledi.
Yetkililer ise ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle Uludağ’a çıkacak sürücülerin dikkatli olması ve kış şartlarına uygun ekipman bulundurması gerektiğini vurguladı.