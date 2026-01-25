Van'da peş peşe çığ felaketi! Faciadan dönüldü
Hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışının etkili olduğu Van’da iki çığ birden düştü. Çatak ilçesinde düşen çığlar, bölge sakinlerini tedirgin etti.
- Dün gece saat 23.00 sıralarında düşen çığlar nedeniyle park halindeki bir araç kar kütlesi altında kaldı.
- Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği belirtildi.
- Yetkililer bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
- Geçen hafta da aynı bölgede yaşanan benzer bir çığ düşmesinde bir aile faciadan saniyelerle kurtulmuştu.
Dün gece saat 23.00 sıralarında, düşen çığların etkisiyle konutlar çevresinde park halinde bulunan bir araç kar kütlesi altında kaldı. Çığların düşmesinin ardından bölgede can kaybı olmadığı ifade edildi.
“5-6 KEZ ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ”
Mahalle sakinlerinden Murat Tomay, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:
Dün gece saat 23.00 sularında büyük bir ses ve gürültüyle dışarı çıktık. Evlerin üzerine doğru iki adet büyük çığ düştü. Geç saatte olması can ve kaybının önüne geçti. Çığ altında kalan aracı kendi imkanlarımızla çıkardık. Daha önce de aynı bölgede, yol güzergahı dahil olmak üzere 5-6 kez çığ düşmüştü. Yaz aylarında ise kaya kopmaları ve toprak kaymaları yaşanıyor. Kaymakamlığımız ve belediyemiz elinden geleni yapıyor ancak biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Tüm mahalle sakinlerimize geçmiş olsun.
Öte yandan yetkililer bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürdü.
BİR AİLE FACİADAN DÖNMÜŞTÜ
Geçen hafta da Van’ın Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi’nde çığ düşmüştü. Mehmet Aydemir, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte seyir halindeyken araç, çığın etkilediği güzergahtan saniyelerle kurtulmuştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta bulunan aile büyük bir korku yaşamıştı.