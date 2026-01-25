Dün gece saat 23.00 sıralarında, düşen çığların etkisiyle konutlar çevresinde park halinde bulunan bir araç kar kütlesi altında kaldı. Çığların düşmesinin ardından bölgede can kaybı olmadığı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Murat Tomay, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:

Dün gece saat 23.00 sularında büyük bir ses ve gürültüyle dışarı çıktık. Evlerin üzerine doğru iki adet büyük çığ düştü. Geç saatte olması can ve kaybının önüne geçti. Çığ altında kalan aracı kendi imkanlarımızla çıkardık. Daha önce de aynı bölgede, yol güzergahı dahil olmak üzere 5-6 kez çığ düşmüştü. Yaz aylarında ise kaya kopmaları ve toprak kaymaları yaşanıyor. Kaymakamlığımız ve belediyemiz elinden geleni yapıyor ancak biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Tüm mahalle sakinlerimize geçmiş olsun.