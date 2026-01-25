Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği program için son başvuru tarihi belli oldui

İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları, üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer imkanlarından yararlanmak isteyen binlerce genç gözlerini son başvuru tarihine çevirdi.

İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi açıklamalara göre, Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları 6 Ocak 2026 tarihinde başladı. 16 Mart 2026 saat 23.59'a kadar başvurular devam edecektir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından birçok genç iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı elde edecek.

Programa başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması zorunludur. İŞKUR Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi 16 Mart 2026 Pazartesi günüdür.

İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ulusal Staj Programı'na başvuruda bulunmak isteyen adayların ilk olarak 01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Aşağıdaki şartları taşımayan adaylar başvuruda bulunamayacak;

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

