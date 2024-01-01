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    Yıllık 300 ton üretiyor! Bozulmadan 7 ay dayanabiliyor: Kilosunu 25 TL'ye satıyor

    Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen ve hasadı yapılan Zivzik narının satışı başladı. 2023'te yağışın yeterli düzeyde gerçekleşmemesi sebebiyle rekolte 2022'ye göre düşük. Satıcılar, yıllık 300 ton satış yapıyor ve narın kilosunu 20-25 TL arasında satıyor.

    Yıllık 300 ton üretiyor! Bozulmadan 7 ay dayanabiliyor: Kilosunu 25 TL&#039;ye satıyor
    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adını Şirvan'a bağlı Dişlinar (Zivzik) köyünden alan, ince kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aromasıyla rağbet gören narın hasadı tamamlandı.

    TAZELİĞİNİ AYLARCA KORUYOR

    Hasadın ardından narlar kentteki yaş sebze ve meyve haline getirildi.

    Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ilde son yıllarda çeşitli projelerle sulama imkanlarının arttığını belirterek, üreticilerin fıstık, buğday, arpa ve mısırın yanı sıra kentin önemli tarımsal ürünü zivzik narını da yetiştirdiğini söyledi.

    2023'te yağışın yeterli düzeyde gerçekleşmemesi üzerine rekoltenin 2022'ye göre az da olsa düştüğünü dile getiren Günbat, "İl genelinde 11 bin ton dolayında üretimimiz oldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Van'a sürekli nar satışı yapılıyor. Bozulmadan tazeliğini aylarca koruyabiliyor." dedi.

    Zivzik narının genellikle iç piyasada tüketildiğini ifade eden Günbat, Siirtlilerin yaşadığı kentlere de satışının yapıldığını belirtti.

    Yıllık 300 ton üretiyor! Bozulmadan 7 ay dayanabiliyor: Kilosunu 25 TL'ye satıyor

    ORTADOĞU'DA SATILIYOR

    Günbat, narın iç piyasanın yanı sıra komşu ülkelere de gönderildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

    "Zivzik narı ülkede sadece Siirt'te yetişen bir ürün. Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da yetişen narlardan daha farklı. Narı güzel kılan da ince kabuğu ve iri tanesi. Irak, İran ve Suriye gibi komşu ülkelere de talep üzerine satışını yapıyoruz. Buradan tarıma dayalı yatırım yapmak isteyen sanayicilere sesleniyorum; Siirt'te nara yönelik yatırım düşünülebilir. Organize Sanayi Bölgesinde buna yönelik altyapımız mevcut."

    KİLOSU HALDE 25 TL

    Siirt Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Halil Sarcan ise bölgede çiftçiye önemli gelir sağlayan narın üretiminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Siirt nar üretiminde bölgede önemli bir üretici konumunda. Halde narın kilogramı kalitesine göre ortama 20-25 lira." ifadelerini kullandı.

    30 YILDIR SATIYOR

    Komisyoncu Hüseyin Bal da 30 yıldır bölgede Zivzik narı sattığını anlattı.

    Pervari ve Şirvan'daki bahçelerden aldıkları meyveyi kasalar halinde satışa sunduklarını dile getiren Bal, "200-300 ton nar satıyorum. İri taneli ve bol sulu olması nedeniyle sıkmak için de talep görüyor." dedi.

    Üretici ve satıcı Muhammet Ertaş, soğuk hava deposu gerektirmeyen narın 7 ay bozulmadan tazeliğini koruyabildiğini, büyük emeklerle üretilerek sofralara ulaştığını kaydetti.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SiirtNar
    Haberler > Yaşam > Yıllık 300 ton üretiyor! Bozulmadan 7 ay dayanabiliyor: Kilosunu 25 TL'ye satıyor
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