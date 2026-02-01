İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belli oldu
Antalya'da Alanya Balıkçı Barınağı'nda denizde hareketsiz erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin Cem Türkoğlu'na ait olduğu belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda, deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu.
Yapılan incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin römorkörde çalışan Cem Türkoğlu'na (36) ait olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
