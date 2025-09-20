Artvin'de yoğun yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! Tarihi köprü sel nedeniyle çöktü

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oluyor. Etkisini giderek artıran sağanak yağış, özellikle Borçka ilçesinde sele ve su taşkınlar meydana getirdi. Şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken dere yataklarının taşması sonucu birçok noktada heyelan oldu. Borçka'nın simgelerinden olan Aksu Deresi üzerinde bulunan asırlık köprüde yerle bir oldu.

KÜLTÜREL BİR SİMGEYDİ

Yağışın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Borçka’da Aksu Deresi’nin taşması sonucu, derenin üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri sayılan asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü, uzun yıllardır hem ulaşım hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyordu.

CAN KAYBI YAŞANMADI



Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı:



"Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor."



ONARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgede sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken iş makineleriyle kapanan yolların açılması ve hasar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.