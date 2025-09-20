Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Artvin'de yoğun yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! Tarihi köprü sel nedeniyle çöktü

Artvin'de etkisini giderek arttıran şiddetli yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana gelirken Borçka’daki Aksu Deresi de taştı. Dere üzerindeki ilçenin simgelerinden asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oluyor. Etkisini giderek artıran sağanak yağış, özellikle Borçka ilçesinde sele ve su taşkınlar meydana getirdi. Şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken dere yataklarının taşması sonucu birçok noktada heyelan oldu. Borçka'nın simgelerinden olan Aksu Deresi üzerinde bulunan asırlık köprüde yerle bir oldu.  

Artvin'de yoğun yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! Tarihi köprü sel nedeniyle çöktü - 1. Resim

KÜLTÜREL BİR SİMGEYDİ 

Yağışın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Borçka’da Aksu Deresi’nin taşması sonucu, derenin üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri sayılan asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü, uzun yıllardır hem ulaşım hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyordu.

CAN KAYBI YAŞANMADI 


Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı:

"Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor."

Artvin'de yoğun yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! Tarihi köprü sel nedeniyle çöktü - 2. Resim


ONARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Yetkililer, bölgede sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken iş makineleriyle kapanan yolların açılması ve hasar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.

